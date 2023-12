Juventus | Beppe Bergomi | “Tenuta mentale pazzesca | non vanno mai sotto”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Giuseppe, talent di SKY, ha parlato al termine della sfida frae Roma, terminata per 1-0 per i bianconeri, analizzando la fase difensiva instillata da Massimiliano Allegri nei suoi giocatori. “C’è una, una durezza. E sono caratteristiche che si allenano, ci sono dei momenti della partita in cui si mettono negli ultimi trenta metri, punte incluse. Se non sei bravo nelle preventive loro ti ripartono e ti fanno male. Nel primo tempo ci sono stati due o tre contropiedi, anche se non sono sfociati poi in una conclusione pericolosa tipo la rovesciata di Vlahovic“.continua: “Nel primo tempo ha creato qualcosa, poi sa che sulla rimessa laterale porta Danilo e Bremer in area, con Ndicka che salva sulla riga. Poi c’è il ...