Juve | Szczesny | «Scudetto? L’Inter è forte | ma ce la giochiamo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Wojciech, portiere dellantus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri contro la Roma Wojciech, portiere dellantus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri contro la Roma. PAROLE – «Era un’opportunità, era da tanto che non giocavamo dopo, giocavamo sempre prima noi. Potevamo prenderci due punti, un’occasione che abbiamo sfruttato con una partita, non brillante, con grande brillantezza. Una bella vittoria, ora ci troviamo a meno due. Ogni tanto basta non disturbarli e oggi abbiamo fatto una grandissima partita in difesa, c’era un ordine buono dentro l’area, in tutte le palle inattive. L’unica è nei primi minuti, il palo di Cristante se non sbaglio, poi siamo stati molto bravi. Vietato parlare di ...