Juve-Roma 1-0 | gol di Rabiot e polemiche su X | i ‘detective’ in azione

Juventus -finisce 1 - 0, su X le polemiche e i sospetti non possono mancare nemmeno a Capodanno. Nel mirino di utenti 'moviolisti', tra linee tracciate col righello e frame sezionati, finisce il gol ..., LE PAGELLE: VLAHOVIC CANCELLA LUKAKU FANTASIA IN ARRIVO - In tal senso, la scorsa settimana laha messo la freccia in maniera definitiva nei confronti del Bologna per il promettente ...La Juve di Massimiliano Allegri vola ad altezza Inter e viaggia ... Kenan Yildiz ultimo a prendersi la scena in ordine di tempo. Nel post della sfida con la Roma, l’allenatore bianconero ha speso ...La Roma ferma al palo, vince la Juve". Il Messaggero commenta così, in prima pagina, il ko dei giallorossi in casa della squadra di Massimiliano Allegri, che chiude il 2023 ...