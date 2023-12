Juve-Roma 1-0 | gol di Rabiot e polemiche su X | i ‘detective’ in azione

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) –ntus-finisce 1-0, su X lee i sospetti non possono mancare nemmeno a Capodanno. Nel mirino di utenti ‘moviolisti’, tra linee tracciate col righello e frame sezionati, finisce il gol bianconero che ha deciso la sfida. Vlahovic servecon un colpo di tacco, il francese buca Rui Patricio e decide il match. Sui social c’è chi dubita della regolarità dell’, che pure è stata ovviamente analizzata al Var, fioccano post con istantanee più o meno sfocate, in cui si cerca di mostrare che il passaggio ha sorpresoin fuorigioco. C’è chi traccia linee considerando in maniera artigianale e chi individua presunte irregolarità nella procedura ufficiale. C’è anche chi si spinge fino all’analisi del tocco di Vlahovic, mettendo in discussione il ...

La Roma si è opposta ai bianconeri con più convinzione rispetto ad altre trasferte, sfiorando la sorpresa iniziale (palo di Cristante), tenendo palla in ...L'attaccante argentino della Roma si presenta da avversario nello stadio che per anni ha celebrato le sue imprese e esultato per i suoi goal. Nel match che la Juventus ha vinto 1 - 0 contro i giallorossi,...