Juve-Roma 1-0 | gol di Rabiot e polemiche su X | i ‘detective’ in azione

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) –ntus-finisce 1-0, su X lee i sospetti non possono mancare nemmeno a Capodanno. Nel mirino di utenti ‘moviolisti’, tra linee tracciate col righello e frame sezionati, finisce il gol bianconero che ha deciso la sfida. Vlahovic servecon un colpo di tacco, il francese buca Rui Patricio e decide il match. Sui social c’è chi dubita della regolarità dell’, che pure è stata ovviamente analizzata al Var, fioccano post con istantanee più o meno sfocate, in cui si cerca di mostrare che il passaggio ha sorpresoin fuorigioco. C’è chi traccia linee considerando in maniera artigianale e chi individua presunte irregolarità nella procedura ufficiale. C’è anche chi si spinge fino all’analisi del tocco di Vlahovic, mettendo in discussione il ...

si è chiusa ieri sera sul campo, ma come spesso accade le polemiche continuano a far vivere la sfida. A far discutere il web stavolta è l'immagine di un frame che di certo cambia ...Si è chiuso con la vittoria per 1-0 sulla Roma il 2023 della Juventus. Un successo che ha permesso ai bianconeri di portarsi a sole due lunghezze di distanza dall'Inter capolista, fermata sul pari a ...La Roma chiude il proprio 2023 al settimo posto in classifica dopo la sconfitta esterna contro la Juventus di Massimiliano Allegri che fa valere il fattore casa e la ormai ben nota filosofia del ...