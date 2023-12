Juve-Roma 1-0 | Dybala solo e il gruppo bianconero | la foto

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – Pauloda ‘nemico’ in casa dellantus. L’attaccante argentino dellasi presenta da avversario nello stadio che per anni ha celebrato le sue imprese e esultato per i suoi goal. Nel match che laha vinto 1-0 contro i giallorossi, spicca un’immagine che non è passata inosservata. Un video girato dagli spalti prima del calcio d’inizio del secondo tempo regala un’istantanea suggestiva. Da una parte,dasul pallone, a centrocampo, in attesa del fischio dell’arbitro. Dall’altra parte, i giocatori dellantus raccolti in cerchio per darsi la carica. L’incoraggiamento collettivo darà i risultati sperati, visto che lavincerà 1-0. Ai tifosi bianconeri non sfugge il contrasto tra il...