Juve | Rabiot | «Scudetto? Continuiamo a crederci»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Le parole di Adrien, centrocampista della, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro la Roma Adrienha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacon la Roma. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Era importante per noi, abbiamo visto la partita dell’Inter e potevamo accorciare.così, pensando a vincere e a giocare con questo spirito».– «Certo, ci crediamo ancora di più stasera e per i prossimi mesi. È un obiettivo per me e per la squadra. Ma la strada è ancora lunga». GOL – «Questa stagione non avevo ancora segnato qui, sono contento di trovare il gol in casa e di autare la squadra. Sto lavorando molto in fase offensiva, sono contento di fare gol e assist». TIFOSI – «Sono straordinari, sempre con noi. Ci ...