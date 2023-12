Jeremy Renner visita l' ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente

(Di domenica 31 dicembre 2023)hato l'in cui èilcon lo spazzaneve per ringraziare il personale medico.è tornato are l'in cui èilcon uno spazzaneve per esprimere la sua gratitudine nei confronti del personale. L'attore ha ringraziato il personale medico dell'di Reno, in Nevada, con un post su Instagram corredato da una foto che lo ritrae al bordo di un furgoncino. La didascalia recita: "Giro per Reno in Nevada pieno di gioia e benedizioni. Mi sono fermato a ...

è tornato a visitare l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente con uno spazzaneve per esprimere la sua gratitudine nei confronti del personale. L'attore ha ringraziato ...L attore ha deciso di fare una sorpresa al personale medico di Reno, in Nevada, che gli ha salvato la vita. Dopo il terribile incidente con lo spazzanevetornato in ospedale per ringraziare tutto lo staff ...Jeremy Renner ha visitato l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente con lo spazzaneve per ringraziare il personale medico.Ad un anno esatto dal grave incidente domestico che gli è quasi costato la vita, l'attore Jeremy Renner ha fatto visita all’ospedale dove trascorse i primi giorni del suo 2023 per ringraziare ancora ...