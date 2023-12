Jamie Dornan | l’esperienza con una stalker e il delirio per Cinquanta sfumature

(Di domenica 31 dicembre 2023), la star didi grigio, ha rivelato di aver subito un’esperienza traumatica con una. L’attore irlandese ha infatti raccontato i dettagli di quest’episodio avvenuto prima della pandemia al quotidiano The Independent. “Qualcuno è comparso alla mia porta quando i miei figli erano in casa, è stata una cosa spaventosa” ha detto.ha svelato in un’intervista questo avvenimento che lo ha abbastanza inquietato. Secondo la sua testimonianza infatti, una donna prima della pandemia, si sarebbe presentata alla porta di casa sua quando i figli erano presenti: “È proprio per evitare questo genere di cose e preservare la mia famiglia che cerco sempre di mettere un blocco tra la mia vita privata e l’esterno. Sono abbastanza bravo a isolarmi da tutto il ...

La star del franchise di Cinquanta sfumature di grigioha raccontato di aver avuto un'esperienza inquietante con una fan del film che si è presentata alla porta di casa sua. " Ho vissuto una situazione di stalking prima del Covid. È stato ...Lo show sarà ambientato in Irlanda come anticipa il trailer ricco di azione diffuso dalla BBC che potete guardare di seguito:: "Ho fatto il provino per Superman in pigiama" The Tourist 2 ...La star del franchise di Cinquanta sfumature di grigio Jamie Dornan ha raccontato di aver avuto un'esperienza inquietante con una fan del film che si è presentata alla porta di casa sua. "Ho vissuto ...Jamie Dornan, la star di Cinquanta sfumature di grigio, ha rivelato di aver subito un’esperienza traumatica con una stalker. L’attore irlandese ha infatti raccontato i dettagli di quest’episodio ...