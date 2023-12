Jacob Elordi e gli altri motivi che hanno reso Saltburn virale su TikTok

Per un ipotetico reboot della saga, la regista Catherine Hardwicke, avrebbe già in mente i degni eredi di Kristen Stewart e Robert Pattinson (vanityfair)

Jacob Elordi è riuscito, in pochissimo tempo, a passare da attore sconosciuto a star assoluta del teen cult Euphoria prodotta dalla HBO. Non tutti ... (cinemaserietv)

Vertical ha diffuso il trailer ufficiale di He Went That Way, il prossimo thriller con protagonisti Jacob Elordi e Zachary Quinto. Vertical ha ... (movieplayer)

In un vortice di emozioni e scene memorabili, Saltburn sta conquistando il cuore degli utenti di TikTok e non solo. Questo film , disponibile su ... (dilei)

Disponibile su Amazon Prime Video , il film vede protagonisti Oliver e Felix, interpretati rispettivamente da Barry Keoghan e, e racconta una storia di amicizia ossessiva e tossica , ...Sicuramente non come Felix Catton (), che, come lo definirebbe Derek Zoolander, è "bello, bello, bello in modo assurdo". Per lui Oliver sviluppa una vera e propria ossessione. ...Il nuovo film di Emerald Fennell, Saltburn, è diventato un piccolo caso di queste festività natalizie. Tra i più visti su Prime Video di questo periodo, ecco tutte le curiosità da conoscere su Jacob E ...Da Taylor Swift a Jacob Elordi, da Miriam Leone a Teresa Mannino, chi sono le celebrità internazionali e nostrane pronte a conquistare anche i prossimi 365 giorni Taylor Swift conquisterà Milano, ...