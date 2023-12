Jack Grealish rapinato | la fidanzata Sasha Atwood «devastata e sotto choc» | rubati gioielli e orologi per oltre un milione

(Di domenica 31 dicembre 2023)Attwood, ladi, non si è più ripresa dalla rapina del 26 dicembre, nel corso della quale sono statiundi sterline in. Il...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jack Grealish del Manchester City ha nega to di aver mancato di rispetto nei confronti del ... (justcalcio)

Una serata chenon dimenticherà molto facilmente. L'attaccante era impegnato con il Manchester City lo scorso mercoledì, al Goodison Park in occasione della sfida contro l'Everton, quando la sua ...Estratto da www.corrieredellosport.iteverton manchester city Furto durante la partita: [...] Nei mesi scorsi diverse ville dei calciatori erano state prese di mira dai ladri, e questa volta è capitato anche al nazionale ...Sasha Attwood, la fidanzata di Jack Grealish, non si è più ripresa dalla rapina del 26 dicembre, nel corso della quale sono stati rubati un milione di sterline in gioielli e orologi.Dopo il furto milionario nella villa di Grealish, il tecnico catalano ammonisce i suoi: «Dovete smetterla di postare ogni cosa che fate. Chi vi guarda aspetta di vedere dove siete». Tutti i giocatori ...