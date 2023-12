Israele | l’inchiesta del NYT | “Non c’era piano per rispondere a Hamas”

Leggi su italiasera

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’apparato militare dinon aveva unperad un attacco su larga scala di. E’ il risultato a cui arrivadel New York Times sulla base delle testimonianze di funzionari ed ufficiali interpellati sul 7 ottobre. “Le ragioni alla base della lenta risposta dell’esercito potrebbero richiedere mesi per essere comprese. Il governo ha promesso un’inchiesta. Ma un’inchiesta del New York Times ha rivelato che l’esercito israeliano era a corto di personale, fuori posizione e così mal organizzato che i soldati comunicavano in gruppi WhatsApp improvvisati”, si legge sul quotidiano. “Nonalcundi difesa per un attacco a sorpresa”, ha detto al giornale Amir Avivi, ex vice capo della Divisione di Gaza. “L’esercito ...