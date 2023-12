Israele | il regno ' maligno' di Netanyahu | parte seconda

(Di domenica 31 dicembre 2023) Con tutto l'affetto per i lettori di Globalist (tanti auguri sinceri) c'è davvero poco da festeggiare. (, fine).

Rishi Sunak ha affermato che chiunque nel Regno Unito venga trovato a sostenere Hamas in seguito al l'attacco a Israele sarà ritenuto responsabile. ... (247.libero)

Secondo la Bibbia, che è comunque un racconto largamente leggendario, come anche l’Iliade riguardo alla storia della guerra di Troia, un regno di ... (nicolaporro)

Le notizie di domenica 17 dicembre sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Il ministro degli Esteri britannico David Cameron e la sua ... (corriere)

Nel bilancio dell'anno del "" maligno del governo più disastroso nella storia d', la pagina più tragica riguarda la destrutturazione dei vertici dell'esercito e dei servizi d'intelligence, alla base della colpevole ...... e trovare il giusto giovedì " giorno tradizionale dedicato al voto nelUnito " potrebbe far ... Dopo il 7 ottobre, con un forte sostegno a, Starmer ha allontanato il labour dalle accuse di ...Nel bilancio dell’anno del “regno” maligno del governo più disastroso nella storia d’Israele, la pagina più tragica riguarda la destrutturazione dei vertici dell’esercito e dei servizi d’intelligence ...Dopo la morte di Elisabetta II era diventata la nuova decana reale. Adesso annuncia in tv l’abdicazione a favore del figlio Frederick per il 14 gennaio. Anticonformista, audace, colta. Storia di una r ...