Israele-Hamas | Usa affondano tre navi Houthi nel Mar Rosso | “Nessun superstite”

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – La guerra in Medio Oriente tracoinvolge il Mardove, secondo le ultime news di oggi, 31 dicembre 2023, la Marina americana hanno respinto un attacco deglicontro una nave mercantile. Su X il Comando centrale americano dell’esercito Usa ha reso noto che gli elicotteri delle vicineda guerra statunitensi hanno risposto a una richiesta di soccorso della nave portacontainer Maersk e, dopo essere stati colpiti da colpi di arma da fuoco, hanno affondato tre imbarcazioni “per legittima difesa”. Gli equipaggi sono stati uccisi e la quarta barca è riuscita a fuggire. Le quattro imbarcazioni, provenienti dalle aree controllate nello Yemen, hanno attaccato intorno alle 6,30 (ora yemenita, le 4,30 in Italia) con armi montate e armi ...

L'esercito d' Israele afferma di aver localizzato e neutralizzato un ordigno esplosivo in un asilo nella città meridionale di Khan Younis, nella ... (liberoquotidiano)

Secondo quanto riportato da fonti isrealiane uno dei fondatori dell'ala militare di Hamas , Abdel Fattah Ma'ali, è stato ucciso ieri in un ... (ilgiornale)

L'esercito d'Israele afferma di aver localizzato e neutralizzato un ordigno esplosivo in un asilo nella città meridionale di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Delegazione egiziana a Tel Aviv per negoziare sul cessate il fuoco, Netanyahu: «La guerra durerà più del previsto».