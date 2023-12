Io fascista? A dirlo sono quattro gatti Beatrice Venezi zittisce l' ultra-sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) «Fasciste!». Il grido si leva da una delle gallerie laterali dell'Opéra di Nizza. Sul palcoscenico non ciné Marine Le Pen né Éric Zemmour ma il direttore d'orchestrache ha appena terminato la sua esibizione. Lei non si scompone e risponde all'urlo dell'anonima spettatrice con uno dei suoi eleganti inchini e un sorriso luminoso. «Mi fa solo pena una donna che ha comprato un biglietto, ha aspettato settimane e forse mesi per urlare “” contro di me - peraltro in un giorno di festa, quindi vuol dire che non aveva niente di meglio da fare - e poi non ha avuto neppure il coraggio dimetterci la faccia ed eventualmente prendersi il suo momento di gloria...». L'ACCOGLIENZA -, reduce da ripetuti sold out al teatro Verdi di Trieste, ha diretto dal 21 al 29 dicembre ...