Inter | quanto pesa l'assenza di Lautaro | ecco quando può arrivare il rinnovo più importante

Con ogni probabilità, quello di dicembre 2023 verrà ricordato come il mese della svolta per quanto riguarda i tassi sui Mutui contratti con gli ... (quifinanza)

Quando il gol di Rodri ha frantumato il sogno dell'all'Ataturk Stadium di Istanbul, la lunga ... I tifosi dei Rangers hanno fatto bene a festeggiare alla grande: consideratostanno ...Dragusin TOP 7,5 : si ricorda di essere un ex Juve e la inzucca nella porta dell'così tanto ... Chissàl'aveva sognata una giornata così Elia Caprile , 22 anni portiere dell'Empoli. La ...Non c'è solo uno Juventus-Inter per il campionato, visto che continua il duello a distanza anche sul mercato. Dopo l'acquisto di Buchanan(che arriverà nelle prossime ore a Milano), non si è fatta atte ...Tutte le informazioni sulla Supercoppa Italia 2023-2024, la 36° edizione del torneo alla quale, per la prima volta, parteciperanno 4 squadre.