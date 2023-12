Inter | numeri strepitosi in casa nel 2023! Il dato sui tifosi allo stadio

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ha chiuso il 2023 inlo scorso 23 dicembre, con la vittoria per 2-0 contro il Lecce. Il conteggio degli spettatori è impressionante: nell’anno solare sfondata quota due milioni di presenze al Meazza! TUTTI A SAN SIRO – Da-Napoli del 4 gennaio a-Lecce del 23 dicembre. Nel 2023 la squadra di Simone Inzaghi ha giocato trentuno partite in, sempre davanti a un pubblico eccezionale. I dati ufficiali pubblicati dal club oggi sono impressionanti: 2.194.454 le presenze totali al Meazza, ossia una media di quasi 71.000a partita. E per il 2024 è già in vista il primo tutto esaurito del nuovo anno, contro il Verona sabato 6 gennaio alle 12.30. 2.194.454 volte grazie per essere stati con noi inSiete incredibili ...