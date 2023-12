Inter e Juventus comandano la serie A | ora la stampa nazionale è felice Critiche al Napoli e silenzio sugli arbitri

Leggi su napolipiu

(Di domenica 31 dicembre 2023) Mentredominano laA, emergono dubbi e polemiche, soprattutto sule sulle decisioni arbitrali. Nel cuore pulsante del calcio italiano,si sono issate in cima allaA, scatenando l’entusiasmo dei media nazionali. È un ritorno al classico duello Nord contro Nord, con lache non perde occasione per lodare le due squadre. Ma dietro queste prime pagine, c’è un’altra storia che merita attenzione.: Successo Sportivo, Problemi Economici Sì,stanno andando forte sul campo, ma fuori, la situazione è tutt’altro che rosea. L’, con un debito di 807 milioni di euro, naviga in acque ...