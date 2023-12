Inter e i rinnovi | che tripletta! E per 2 un dettaglio non banale ? CdS

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’nella giornata di ieri ha ufficializzato ben tredi contratto: Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian. TRIPLETTA ? Tris diin casa: ieri è arrivata l’ufficialità per Dimarco, Darmian e Mkhitaryan. Il laterale mancino ha prolungato il matrimonio con la squadra del cuore fino al 2027; l’ex Parma e Manchester United fino al 2025; mentre l’armeno fino al 2026.essanteda evidenziare per quanto riguarda il rinnovo dei due veterani Darmian e Mkhitaryan. Avendo esteso il proprio contratto entro la fine del 2023, l’potrà sfruttare il decreto crescita risparmiando sull’ingaggio a lordo di entrambi. Fonte: Corriere dello Sport – gio.col-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Triplo rinnovo in casa Inter il giorno dopo il pari (1 - 1) contro il Genoa. Il club nerazzurro ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian.