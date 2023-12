Inter | andamento dei prestiti | il bilancio di fine 2023! Spicca uno

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti diin giro per l’Europa. Ecco com’è andata la loro prima parte di stagione. IN GIRO PER L’EUROPA ? L’in estate ha ceduto in prestito diversi giovani per fargli acquisire esperienza e continuità. Ben 12 in estate hanno lasciato la casa madre per andare in giro per l’Europa. Otto di questi in realtà sono rimasti in Italia tra Serie A e Serie B. Si parla ovviamente dei fratello Valentin e Franco Carboni, entrambi al Monza, di Gaetano Oristanio, in forza al Cagliari, nonché dei fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, scesi di categoria per giocare rispettivamente alla Sampdoria e allo Spezia. In cadetteria anche Filip Stankovic, compagno alla Samp di Esposito, Alessandro Fontanarosa al Cosenza e Brazao alla Ternana. Quattro, invece, hanno scelto di lasciare ...