Inter a riposo | ma in due continueranno ad allenarsi | obiettivo Verona – SM

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ha chiuso il 2023 con un pareggio, mantenendo il primo posto in classifica. Simone Inzaghi ha concesso alcuni giorni dialla squadra prima di tornare a preparare la sfida colin programma sabato 6 gennaio 2024. Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sportmediaset, in duea lavorare anche in questi giorni ad Appiano Gentile. A LAVORO – L’si riposa dopo il pareggio in casa del Genoa e chiude il 2023 con un pareggio, mantenendo però sempre la vetta della classifica. Mister Simone Inzaghi ha concesso qualche giorno dialla squadra, prima di ritrovarsi in campo ad Appiano Gentile il 2 gennaio 2024 nella settimana che porta all’epifania, o per meglio dire la gara contro ilin programma alle 12:30. Nella settimana ...

...giocatori impegnati ieri in campo contro l'. Palestra, esercitazioni e partitelle invece per gli altri giocatori, sotto le direttive dei preparatori e poi dei tecnici dello staff. Domani...... quando l'giocherà in casa contro il Verona, con Lautaro e Dimarco che dovrebbero tornare tra ... Insomma, la squadra può beneficiare anche di un buonin vista delle prossime gare, ma nel ...Ultimo dell’anno a riposo per il Verona: i gialloblù oggi godranno infatti di una giornata di riposo per recuperare energie fisiche e mentali dopo il k.o. contro la Salernitana. Il ritorno in campo è ...Se ci passate la provocazione, i giocatori di Serie A si sono presi il turno di riposo che un calendario inutilmente assillante aveva loro negato. Quattordici gol non costituiscono soltanto il record ...