Influenza e Covid | picco di contagi in arrivo | come proteggersi e i consigli per evitare i contagi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non siamo ancora al, previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l', con numeri già elevati per questo periodo e con ricadute negli...

In Lombardia centinaia di pazienti sono bloccati in Pronto soccorso , allettati, in attesa che si liberi un posto letto . A Roma , giovedì, una ... (ilfattoquotidiano)

Tra l'altro le misure come la mascherina sono più efficaci contro l'che contro il'. Quanto al picco dell', ha affermato: 'Dovremmo esserci vicini, me lo aspetto a gennaio'. ...... trae inflazione), l'ossessione green che, su spinta culturale dei Paesi del Nord, se fosse ... La Cina, la Russia (le cui attività dipolitica e di investimento economico sono molto ...Quest’anno il virus influenzale è arrivato con aggressività. Colpa sopratutto di un mix di virus respiratori che stanno circolando in gran massa in questi giorni. Se poi ci mettiamo anche il covid che ...Bonus 2024. Dalle mamme lavoratrici ai mobili, dalla Carta solidale per la spesa all'ex bonus Renzi. Con la Manovra approvata, ecco quali sono incentivi, contributi e benefici che saranno ...