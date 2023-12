Influenza e Covid | picco di contagi in arrivo | come proteggersi e i consigli per evitare i contagi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non siamo ancora al, previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l', con numeri già elevati per questo periodo e con ricadute negli...

' E' la peggiore stagione influenzale di sempre. Mai avuti così tanti casi di #a cavallo del capodanno. Ma perché così tanti casi La colpa è dei soliti catastrofisti del: hanno detto alla gente fatevi il tampone e se negativo state tranquilli, partecipate ai ...... anche perché ormai in pochissimi si fanno il tampone se stanno male (ne esiste anche uno per intercettare l'). "Possiamo parlare ci cocktail di virus", sintetizza Fabrizio Pregliasco , ...Il Friuli Venezia Giulia fra le quattro regioni più colpite. Anche negli over 65 l’incidenza più alta d’Italia ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...