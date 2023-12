Influenza e Covid | casi in risalita nel mese di dicembre | aumento del 17 | 3%

(Di domenica 31 dicembre 2023) Bergamo. Sono oltre un milione gli italiani alle prese con, con quest’ultimo che registra dati decisamente in. Neldiè infatti proseguita, sia pure in maniera meno evidente, l’ascesa di nuovi: nel periodo, infatti, il totale dei contagi è passato da 185.612 a 217.682, con un incremento del 17,3%. Nell’ultimol’incidenza deiogni 100.000 abitanti è aumentata dai 95 di novembre agli attuali 106. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in area medica, il tasso sale dal 9,6% all’11%; inanche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, ora pari al 3% (era all’1,7%) I ricoverati salgono da 5.741 a 6.834; in Terapia Intensiva da 170 a 281. Il numero di ...

In Lombardia centinaia di pazienti sono bloccati in Pronto soccorso , allettati, in attesa che si liberi un posto letto . A Roma , giovedì, una ... (ilfattoquotidiano)

I numeri degli ospedali di Milano mostrano come il picco di accessi per(accresciuto dal periodo di festa in cui parte dei medici di famiglia sono in vacanza) dia ancora lontano dal ...leggi anche Flurona, come riconoscere chi hainsieme e conseguenze Queste persone dovrebbero proteggersi particolarmente anche dai virus influenzali e il primo modo per farlo è ...Quest'anno il virus influenzale è arrivato con aggressività. Colpa sopratutto di un mix di virus respiratori che stanno circolando in gran massa in questi giorni. Se poi ci mettiamo anche il covid che ...