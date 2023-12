Incidente ferroviario | tutto bloccato

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un grave problema tecnico ha sconvolto la routine mattutina alla Stazione Centrale di Milano, causando notevoli disagi ai viaggiatori. Alle 10:40 di questa mattina, un treno regionale in arrivo ha avuto uncausando un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, con conseguenze immediate sulla circolazione ferroviaria. Secondo quanto riportato dal sito di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la circolazione dei treni sui binari dall’1 all’8 di Milano Centrale è stata interrotta. Alle 12:35, il blocco era ancora in atto, con rallentamenti significativi in entrata e in uscita dalla stazione. Si parla di ritardi fino a 60 minuti, con la cancellazione di alcuni treni. Una comunicazione sul sito di RFI avverte che “i treni potrebbero subire ritardi fino a 30 minuti, cancellazioni o variazioni a causa del guasto”. I tecnici di RFI sono ...