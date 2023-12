Incentivi auto 2024 | in arrivo piano da un miliardo

(Di domenica 31 dicembre 2023) L'annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso Innelgliper la rottamazione delle. Unda quasi undi euro per sostituire lepiù inquinanti, le euro 0,1,2,3. E' quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso annunciando

'Ho chiarito con fermezza che è necessario invertire questa tendenza: gli incentivi devono favorire le auto prodotte in Italia. Altrimenti, l'anno prossimo, se ci saranno risorse destinate al settore ... I fondi per le auto elettriche e ibride plug-in sono stati poco utilizzati quest'anno. I nuovi incentivi ripartono dal 1° gennaio 2024 ... "Aumentare le produzioni in Italia è l'obiettivo di questo governo". A sottolinearlo, in un'intervista alle testate del Quotidiano Nazionale, è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adofo Urso ...