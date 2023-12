Incentivi auto 2024 - in arrivo piano da un miliardo (Adnkronos) – In arrivo nel 2024 gli Incentivi per la rottamazione delle auto. Un piano da quasi un miliardo di euro per sostituire le auto più ... (giornaledellumbria)

Incentivi auto 2024 - in arrivo piano da un miliardo L'annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso In arrivo nel 2024 gli Incentivi per la rottamazione delle auto. Un piano da ... (sbircialanotizia)

Rottamazioni auto - la svolta del governo. Urso : “Incentivi solo per quelle prodotte in Italia” “Aumentare le produzioni in Italia è l’obiettivo di questo governo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in ... (secoloditalia)

Crisi nell’automotive italiano - Urso avverte : incentivi solo a chi produce in Italia Il panorama dell'industria automobilistica Italiana è sconvolto dalle parole taglienti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ... (ilfogliettone)