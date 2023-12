Incendio Mezzocammino | esplodono bombole del gas La rabbia dei residenti | ‘Un disastro annunciato’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 dicembre 2023) La preoccupazione per l’divampato in un’autorimessa di, in largo Jacovitti a Roma, cresce. Il fuoco ha provocato alcune esplosioni dovute al surriscaldamento di alcunedel gas abbandonate nei locali dai quali si è sviluppato il rogo. Crolla parte del solaio dell’autorimessa Intanto il fuoco ha fatto crollare anche una parte del solaio dell’autorimessa, mentre 120 persone, ben 40 nuclei familiari, sono stati evacuati a titolo precauzionale. E mentre le attività dei soccorritori proseguono per mettere in sicurezza l’area, i primi accertamenti hanno portato a constatare che nel magazzino dal quale sono divampate le fiamme sarebbero stati accumulati materiali di ogni genere. Non solo le auto, quindi, ma pezzi di mobilio, oggetti di plastica e anche rifiuti. Insomma tutti oggetti che, sembrerebbe, abbiano ...