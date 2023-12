In Nuova Zelanda è già 2024

Si è conclusa a Dubai la prima tappa delle Seven Series e in campo femminile sono stati rispettati i pronostici della vigilia. Le migliori della ... (oasport)

Il tutto prende forma. I tennisti si stanno preparando per la trasferta australiana, che culminerà con gli Australian Open (14-28 gennaio). ... (oasport)

Il 18 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un messaggio su Telegram secondo ... (facta.news)

grand tour della Nuova Zelanda per cinque F errari Purosangue che ha portato la Casa di Maranello a riscoprire il meraviglioso arcipelago ... (247.libero)

Laè stata uno dei primi Paesi a dare il benvenuto al 2024 con laser e fuochi d'artificio sulla Sky Tower e sull'Auckland Harbour Bridge. La cima della torre è stata illuminata con diversi ...... Singapore Scrittrice Jennifer Uchendu, Nigeria La sua associazione studia i legami tra la crisi climatica e la salute mentale Kera Sherwood - O'Regan,Esperta dei diritti degli ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...In Nuova Zelanda sono già nel 2024: Auckland ha dato il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo di fuochi d’artificio sopra il suo edificio più alto, la ...