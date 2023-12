Immobili confiscati a camorra | Comune di Napoli ne assegna 18 | ecco dove sono

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti18alla, e ildiintende affidarli ad enti o associazioni in forma gratuita, per finalità sociali. Ognuno rimanda ad una storia criminale, rievoca i segni di una faida. Ma scandisce anche l’ora del riscatto, con la reazione dello Stato, fino all’atto di sottrarli ai clan.dislocati in tutta la città. Dal centro storico alle periferie, dal rione Vasto a Secondigliano, dalla Sanità a Scampia. Passando per Posillipo e Soccavo. Rientrano nel patrimonio indisponibile del, trasferiti dall’Agenzia nazionale beni. L’amministrazione, in conformità al Codice Antimafia, ne deve promuovere la valorizzazione ed il riutilizzo. L’obiettivo della legge è ...

... a titolo gratuito, beniin via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociali, con l'obiettivo di diventare un baluardo contro il potere mafioso ". " Gli autori di ...Sin dal nostro insediamento abbiamo messo in moto percorsi virtuosi mirati al recupero e all'assegnazione di tutti glipresenti sul territorio". La Casa della Legalità, assegnata ...«Palazzo Fienga sarà demolito per due terzi, perché una parte dell'edificio è sottoposta a doppio vincolo. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro ...I Finanzieri in forza al Comando Provinciale di Trieste hanno recentemente eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso per il valore di oltre 600 mila ...