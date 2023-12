Il video e il testo del messaggio di fine anno di Mattarella

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 31 dicembre 2023) Di seguito ilintegrale del discorso didel presidente della Repubblica, Sergio: Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l’arrivo del nuovo. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente, non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. Nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme. E, insieme, nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana. La violenza. Anzitutto, la violenza delle guerre. Di quelle in corso; e di quelle evocate e minacciate. Le devastazioni che vediamo nell’Ucraina, invasa ...