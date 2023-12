Il Te Deum di Papa Francesco | “Roma sia una città più vivibile” Fra i fedeli a San Pietro c’è anche il sindaco Gualtieri

(Di domenica 31 dicembre 2023) A Sanl’inno di ringraziamento a conclusione dell’anno. “Alla grande bellezza della capitale devecorrispondere il decoro. Più accoglienza per anziani e disabili”

Città del Vaticano – A poco più di otto anni dall’enciclica Laudato si’, Papa Francesco pubblica, nel giorno in cui la Chiesa celebra il poverello ... (ilfaroonline)

(Adnkronos) – “Da pochi giorni, Papa Francesco ha reso pubblica l’esortazione Laudate Deum . Ecco, trovo assolutamente in linea questa pubblicazione ... (forzearmatenews)

Messa di Capodanno , quando e dove vedere il Te Deum di Papa Francesco . Le indicazioni per seguire la funzione in diretta tv. Dopo le varie ... (ilcorrieredellacitta)

Francesconella Basilica di San Pietro celebra i Primi Vespri della Solennità di Maria ... la benedizione eucaristica e il canto del Te, il tradizionale inno di ringraziamento per l'anno ...Lo ha spiegato il, nell'omelia del tradizionale "Te" di fine anno, in cui " ha sottolineato Francesco " "si respira tutta un'altra atmosfera: quella della lode, dello stupore, della ...Le guerre e gli appelli alla pace ma anche la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, l'alluvione a Campi Bisenzio, la crisi della ex Gkn, i femminicidi, la denatalità: questi i temi affrontati d ...Nella basilica di San Pietro, durante il tradizionale Te Deum di fine anno, davanti alle autorità ... Al punto che poco tempo fa, durante una udienza generale, Papa Francesco si era fatto interprete ...