Il Te Deum di Papa Francesco | “Roma oltre che bella diventi più vivibile”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sta per terminare questo 2023 e, come da tradizioneha recitato il tradizionale discorso per il Te, l’inno di ringraziamento a conclusione dell’anno. Dopo i primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio il pontefice nella Basilica di San Pietro ha voluto spendere qualche parola sue sulla sua vivibilità e L'articolo proviene da Il Difforme.

Messa di Capodanno , quando e dove vedere il Te Deum di Papa Francesco . Le indicazioni per seguire la funzione in diretta tv. Dopo le varie ... (ilcorrieredellacitta)

È difficile fare un bilancio dell’anno che è trascorso, ma al Papa non sfuggono i motivi per cui rendere grazie al Signore, e lo fa al “Te Deum “di ... (lalucedimaria)

Dalle vittime in Ucraina, "il secondo Natale di lutti nonostante gli appelli del", a quelle in Terra Santa, dove " lo stragismo terrorista e le reazioni di dura repressione che ...per il Tedi ...... ciascuno nel proprio ambito, affinché questa città sia segno di speranza per chi vi abita e per quanti la visitano", ha detto ilAl termine della celebrazione del TeFrancesco ha ...Così papa Francesco nel corso del Te Deum: “Il fascino del centro storico di Roma è perenne e universale; ma bisogna che possano goderlo ...Il cardinale e arcivescovo di Bologna parla dei focolai di guerra: “Questa celebrazione dell'ultimo dell'anno è sempre accompagnata da un sentimento di tristezza per le tragedie che coinvolgono i popo ...