Il sondaggio di Pagnoncelli | il governo perde consensi ma FdI è più forte «Volatili» 2 elettori su 3 | pronti a cambiare partito

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il gradimento per la premier Meloni in un anno è sceso da 58 a 44, in calo soprattutto tra gli autonomi. Fratelli d’Italia è il primoin quasi tutte le categorie e cresce soprattutto con i flussi da Lega e FI. Il Pd vince tra studenti e laureati, il M5S tra i disoccupati e al Sud. Indecisi e astensionisti al 42,2%