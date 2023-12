Il presidente di Ebri | “Ci hanno negato i finanziamenti senza nemmeno una risposta Così finisce il sogno Montalcini”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Intervista al neuroscienziato Antonino Cattaneo, che ha annunciato la chiusura per mancanza di soldi dell’Istituto per la ricerca sul cervello fondato da Rita Levi. Il governo non ha inserito i nuovi fondi nella legge di bilancio

Antonino Cattaneo, neuroscienziato della Normale di Pisa e dell'Accademia dei Lincei, è avvilito. la mancata previsione, in Legge di Bilancio, di fondi per l', il Centro Europeo per la Ricerca sul Cervello che fu istituito proprio dalla scienziata torinese. Intervista al neuroscienziato Antonino Cattaneo, che ha annunciato la chiusura per mancanza di soldi dell'Istituto per la ricerca sul cervello fondato da Rita. «È una decisione grave e il governo deve assumersene la responsabilità». Il centro per la ricerca sul cervello Ebri di Roma (European Brain Research Institute Rita Levi Montalcini) ha annunciato la chiusura.