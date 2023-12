Il Napoli dà la sensazione di essere un posto dal quale tutti vogliono scappare Zambardino

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ildà ladiundal. Lo scrive Vittorionel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, editoriale di cui pubblichiamo un estratto. Va male, molto male. Inutile riscrivere qui cose che sono arcinote. Forma fisica scadente, gioco bizantino e orizzontale, un allenatore che non ha inciso – davvero, solo un grande affetto di chi guarda per vizio antico al passato poteva giustificare l’entusiasmo che ha accolto Walter Mazzarri. Ilè uno studente che «si applica ma non rende» e questo è perfino peggio che se ci fosse una situazione di rivolta come ai tempi di Ancelotti. Ildà ladi ...

Fabio Cannavaro intervistato da La Stampa alla vigilia di Juventus- Napoli in programma venerdì sera. «A Torino ho imparato come si vince – sorride ... (ilnapolista)

...hanno spento subito il sogno di un ciclo del. Non era semplice fare peggio dopo l'ubriacatura dello scudetto, tra allenatore nuovo, uomini centrali nel progetto in fuga e ladi non ...Anche la Roma, dopo ilultima in ordine di tempo, è costretta a capitolare, nonostante una ... alla fine ha prodotto un palo di Cristante e poco più, dando però ladi poterla ...Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico. Secondo alcuni quotidiano inglesi, come The Athletic, il ...ma tutto sommato va bene così ed è giusto così considerando le 2-3 palle gol clamorose fallite dal Napoli. Che succederà a gennaio La sensazione è che il Monza farà ben poco. La priorità di Adriano ...