Il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella | «Uniti siamo più forti»

(Adnkronos) – ”Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose…”. Inizia così il video messaggio di fine anno ... ()

(Adnkronos) – ”Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose…”. Inizia così il video messaggio di fine anno ... (giornaledellumbria)

...anche quest'anno sceglie di stare in piedi (stavolta anzi muove qualche passo in avanti verso le "care cittadine e cari cittadini" a cui si rivolge) per pronunciare il suo nonodianno ...Di seguito il testo integrale del discorso dianno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Care concittadine e cari ...Sarò il nono discorso di Fine anno per Sergio Mattarella, il 75’ discorso per un presidente della Repubblica. Alle 20,30 in punto su tutte le principali reti tv, il capo dello Stato si affaccerà nelle ...Di seguito il testo integrale del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Care concittadine e cari concitt ...