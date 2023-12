Il messaggio del presidente della Repubblica VIDEO

L'unica sanzione vera, alla fine, resterà quella che Matteo Di Pietro e gli altri youtuber di The Borderline si sono inflitti da soli per mostrare ... (ilgiornale)

Napoli-Monza è stata teatro anche dell’esordio assoluto in maglia azzurra per Nikita Contini, intervenuto sull’accaduto con un commovente post ... (spazionapoli)

In piedi, albero di Natale alle spalle. Sarà il nono discorso di fine anno per Sergio Mattarella , il 75° di un presidente della Repubblica Italiana. ... ()

Approssimativamente, la scaletta dovrebbe essere questa:di auguripresidente Sergio Mattarella , con il riepilogo dei traguardi raggiunti nel 2023 e gli obbiettivi fissati dal Paese ...E' ilche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska hanno rivolto agli ucraini in occasioneCapodanno su Telegram, riferisce Ukrinform. "Il nostro nuovo ...Siamo al secondo anno del suo secondo mandato, iniziato nel febbraio 2022: questo Messaggio di Fine 2023 è quindi il secondo del suo secondo settennato al Quirinale ; con esso eguaglia, quindi, il ...Alle 20,30 in punto su tutte le principali reti tv, il capo dello Stato si affaccerà nelle case degli italiani riuniti per il Veglione e farà un bilancio del 2023 e un augurio per il 2024, come Luigi ...