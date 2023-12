Il governo fa cassa sui metalli preziosi degli italiani Verranno colpite le plusvalenze derivanti dalle cessioni

A sentire i presidenti in coro, pare che cancellando il Decreto Crescita ilabbia appena ...sarà perché è stato cancellato il Decreto Crescita ma perché i club non hanno un centesimo in. ...Nel 2022 un decreto delDraghi aveva infatti aperto alla possibilità per il servizio ... Un'eventuale riduzione della quota porterebbe inalla televisione pubblica circa mezzo miliardo, e ...Il 9 gennaio, il ministero per le le Imprese inizierà una serie di incontri sulle realtà in maggiore difficoltà. Si inizia con Wartsila. Ma il caso più ...(Agenzia Vista) "Il Governo ci ha annunciato un incontro programmato con i vertici di Mittal per l'8 gennaio. Incontro nel quale secondo loro ...