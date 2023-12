Il giornalismo e la cultura senza Marco Dell’Oro

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 dicembre 2023) La ricerca di un titolo era quasi una missione, la cura per i testi una dottrina, la scelta della foto doveva essere perfetta. Alla fine quando mandava la pagina in stampa c’era un certo orgoglio. Un dovere e un rispetto verso il lettore che il giorno dopo si trovava per le mani quelle pagine dicosì accurate, definite, pensate. Ile il mondo dellaoggi sono orfane di. Un “Signor” giornalista. Capace di pensare le pagine settimane prima e di ricercare penne, foto originali, titoli che nascondessero un doppio gioco o che lanciassero un messaggio in codice al lettore complice. Bravissimo nel ribaltare una pagina anche in chiusura di giornale per la scomparsa di un attore hollywoodiano. “Qui la foto grande, qui una inquadratura della sua miglior interpretazione, ...