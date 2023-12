Il film di una vita raccontato dallo scrittore Giuseppe Fiori

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Quando unalentamente scorre da un secolo all’altro è inebile che le esperienze vissute abbiano tratti, a dir poco, disomogenei. Come un romanzo troppo lungo che arricchisce la trama anziché dipanarla. È capitato ai miei nonni, tra Ottocento e Novecento, passati dal calesse all’auto, dalla pace alla Grande Guerra, e capita a me, venuto al mondo nel bel mezzo della II guerra mondiale e approdato negli anni dell’Intelligenza Artificiale senza che le ombre lunghe del secolo passato siano del tutto svanite. Non trascurando (e come potrei?) il fatto di aver vissuto il più lungo periodo di pace in Europa per arrivare, nel nuovo secolo, al rischio concreto del pericolo atomico. I grandi eventi incidono certo sulladi tutti noi, ma ci ostiniamo a pensare che il pulviscolo della nostra breve storia rimanga comunque sospeso nel ...