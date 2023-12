Il discorso di Mattarella | “Parlare di pace è realismo | non buonismo” L’allarme sul lavoro povero | “Immani differenze coi superprivilegiati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) La violenza che “angoscia” come filo conduttore. Quella delle guerre e degli uomini sulle donne, ma anche quella verbale in Rete. E poi le “di retribuzione” tra chi vive die i pochissimi privilegiati. Ancora: la crisi ambientale e le liste di attesa per le cure sanitarie con “tempi inaccettabilmente lunghi”, nonché l’affermazione dei diritti nei confronti degli anziani e degli studenti, con costi per gli affitti “improponibili” per “la maggior parte delle famiglie” e l’incapacità di cogliere le esigenze dei giovani. Anche un richiamo sui migranti, di fronte ai quali “non si può rivolgere lo sguardo altrove”, e la necessità di governare l’avvento dell’intelligenza artificiale affinché “la rivoluzione resti umana” in questo “passaggio epocale”. Il presidente della Repubblica Sergio ...