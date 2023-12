Il discorso di Capodanno di Sergio Mattarella – testo integrale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il classicodi fine anno di. Anche quest’anno, come di consueto, il Presidente della Repubblica si rivolge in diretta a reti unificate alla Nazione per tirare un bilancio del 2023 e mettere le basi per le aspettative del 2024. Qui sotto ildel capo dello Stato. Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente, non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. Nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme. E, insieme, nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita ...