Il discorso di Capodanno di Sergio Mattarella – diretta

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il classicodi fine anno di. Anche quest’anno, come di consueto, il Presidente della Repubblica si rivolge ina reti unificate alla Nazione per tirare un bilancio del 2023 e mettere le basi per le aspettative del 2024. Qui sotto laalle 20.30 con ildel capo dello Stato. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Domani alle 20.30 il nono discorso di fine anno per il Presidente La necessità che si metta fine ai troppi conflitti in corso nel mondo, a partire ... (sbircialanotizia)

'Non c'è forza al mondo che possa dividere i russi e fermare lo sviluppo della Russia'. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto il suo primodi. Considerando i tanti fusi orari del Paese, le parole di fine anno dello zar di Mosca risuoneranno ogni 4 ore in una regione della vasta Federazione. Il primo, quando a Mosca ...Il nonodiSi tratta del nonodidi Mattarella. Un augurio che l'anno scorso il presidente ha rivolto agli italiani in piedi, davanti a un leggio, dall'...È Kiritimati, nell'arcipelago di Kiribati, in Oceania, il primo paese al mondo a festeggiare il Capodanno. Capodanno 2024, la festa nel mondo. Da Sydney a Tokyo fino a Hong Kong: il saluto al nuovo ...La regina Margrethe II di Danimarca, 83 anni, ha annunciato a sorpresa che abdicherà. La sovrana ha dato l'annuncio nel discorso di fine anno. Abdicherà formalmente in favore del figlio maggiore, ...