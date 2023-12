Il 2024 al cinema | da Povere Creature di Lanthimos a Il Gladiatore 2 In uscita il sequel di Dune e Inside out 2

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pochi supereroi, qualche, il Leone d’Oro 2023 e tante incognite (o sorprese) ci attendono neinel. Difficile, intanto, andare oltre maggio in Italia. Si attendono a giorni i dati d’incassi del 2023, oramai travolti da C’è ancora domani di Paola Cortellesi, ma le date certe per le uscite in sala nel nostro paese giungono con il contagocce. Di una cosa vi è certezza grazie a Disney: il 25 gennaioesce, il film del greco Yorgosche ha vinto nel tripudio generale l’ultimo festival di Venezia. Che il deformato, surreale e straripante racconto di emancipazione femminile e femminista di un Frankenstein donna (Emma Stone automa sessuale marxista da urlo), sia 5mila spanne più intrigante e stimolante di un qualsiasi frammento ...