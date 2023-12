Il 2023 è stato l’anno record del trasporto aereo Ma la strada per la sostenibilità è ancora lunga

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) «Not on track», non sulla buona. È questo il giudizio dell’Agenzia internazionale dell’energia sugli sforzi compiuti finora da governi e aziende per ridurre le emissioni del. Nel 2022, l’aviazione si è resa responsabile di circa il 2,8% delle emissioni globali di CO2. Una cifra che potrebbe sembrare tutto sommato trascurabile, eppure non è così. La lotta ai cambiamenti climatici passa necessariamente per una riconversione di tutti i settori dell’economia. E la mobilità non è certo esclusa, anzi. «Se l’aeronautico occupa solo il 3% delle emissioni, perché ci agitiamo tanto?», si chiede Marcello Amato, dirigente del Cira, il Centro italiano di ricerche aerospaziali. «La verità – spiega – è che i trasporti terrestri si trasformeranno molto più velocemente di quelli aerei. Di conseguenza, quello che oggi rappresenta ...