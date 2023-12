Il 2023 è “l’anno più caldo nella storia”

Leggi su quifinanza

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilpiùregistrato sulla Terra, evidenziando una emergenza climatica crescente, con implicazioni importanti. Le temperature globali hanno superato la media del ventesimo secolo, generando fenomeni climatici estremi. In Italia, la situazione si aggrava con temperature di 1,05 gradi superiori alla media storica. La Coldiretti esprime profonda inquietudine per il futuro agricolo del Paese, mentre gli impatti globali evidenziano la necessità di azioni concertate per affrontare la crisi climatica. Emergenza climatica globale: implicazioni e preoccupazioni nazionali Ilsi annuncia comepiùmai registrato sulla Terra, con più del 99% di probabilità, secondo le analisi della Coldiretti basate sui dati del National Climatic Data Centre. La temperatura ...