il 2023 dell’Arezzo…

Leggi su lortica

(Di domenica 31 dicembre 2023) Complessivamente e calcisticamente si è trattato di un anno positivo. Nè più né meno di questo. E’ stato quello del ritorno tra i professionisti con la vittoria di un campionato. Sì, era cosa dovuta per via dei rovesci precedenti di una squadra e una proprietà ancora acerba, ma vincere un campionato non è mai facile, in qualsiasi categoria. Tra l’altro sull’Arezzo a gennaio scorso non avrebbe scommesso un euro nemmeno il più ottimista tra i tifosi. Arrivati in C ci siamo dovuti ambientare, con una squadra per molti undicesimi proveniente dai dilettanti e una società che ha dovuto riprendere fiato (l’anno della retrocessione dalla serie C con una spesa di più di 6 milioni evidentemente pesa ancora…) è già sufficiente che la compagine amaranto navighi a un tiro di schioppo dai Play Off (e anche dai Play Out, per la verità) anche se lo spettacolo non è da mesi dei migliori. Abbiamo goduto ...