Il 2023 del calcio | top e flop

(Di domenica 31 dicembre 2023) E' stato un anno calcistico intenso e su ritmi folli, come ormai consuetudine per un mondo che non si ferma mai. Stagione che ha risentito dell'inverno del Mondiale in Qatar, si è obbligato a una lunga corsa fino a giugno e poi finalmente ha tirato un respiro. L'ultimo, visto che fino all'estate 2025 non ci sarà quasi più spazio per riposare tra campionati, coppe e nazionali, tornei vecchi e nuovi di una programmazione che tutti criticano e nessuno corregge. E' stato l'anno del Napoli e anche del Manchester City, della Superlega e di Ceferin, della Juventus e del Milan. Luci e ombre, storie di personaggi che hanno vinto e perso, oppure anche entrambe le cose in fila, una dopo l'altra. Anno solare - questo- che si chiude con la promessa di una rivoluzione storica che lo mandi nell'elenco degli anni che hanno cambiato il corso del football. Sarà così? Non è detto ...