Ignazio Boschetto chi è la fidanzata e futura moglie Michelle Bertolini

Scoppiano le bollicine di gioia nella dimora de Il Volo ! Ignazio Boschetto sta per intraprendere il Volo nuziale con la bellissima fidanzata ... (blogtivvu)

Michelle Bertolini è la fidanzata di Ignazio Boschetto : lei è una ex tennista professionista di 29 anni, nonché Miss Venezuela Internacional 2013 e ... (donnapop)

Il Volo - Ignazio Boschetto convolerà a nozze : “Si e altre mille volte si”

Bellissime notizie per Il Volo, in particolar modo per Ignazio Boschetto. Il tenore, infatti, convolerà a nozze con la fidanzata Michelle ... (dailynews24)